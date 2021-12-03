BIST 1.908
DOLAR 13,70
EURO 15,49
ALTIN 784,02
HABER /  DÜNYA

En büyük ve en eksiksiz! İtalya'da kazılarda ortaya çıktı: İlk kez...

En büyük ve en eksiksiz! İtalya'da kazılarda ortaya çıktı: İlk kez...

İTALYA’da şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük ve en eksiksiz dinozor iskeleti de dahil olmak üzere, ilk kez dinozor sürüsünün kalıntılarının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Abone ol

İtalya’nın Trieste kentine yakın eski bir kireçtaşı ocağı olan Villaggio del Pescatore’de paleontologlar tarafından, ‘Bruno’ adı verilen ve şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük ve en eksiksiz dinozor da dahil olmak üzere ilk kez bir dinozor sürüsünün kalıntılarının keşfedildiği belirtildi. Keşif, Bologna Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından koordine edilen uluslararası bir araştırma grubu tarafından Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyuruldu.

Bologna Üniversitesi’nden keşfe dair yapılan açıklamada, ortaya çıkarılan dinozor iskeletlerinin 80 milyon yıl önce yaşayan ‘Tethyshadros insularis’ türüne ait olduğu belirtilerek, “Ortaya çıkan olağanüstü iskeletler Tethyshadros insularis türüne aittir; özellikle de İtalya'da bulunan en büyük dinozoru temsil eden ‘Bruno’ ismi verilen yeni bir dinozor da dahil olmak üzere en az 7 örnek var (ama muhtemelen 11 olabilir)” denildi.



80 milyon yıl öncesine uzanıyor
Açıklamada, daha önce 90’ların başında ‘Antonio’ olarak adlandırılan küçük bir dinozor bulunduğu ve küçük boyutu nedeniyle ‘Tethyshadros insularis’in bir ‘cüce’ tür olabileceğini düşündürdüğü ancak daha büyük boyutta olan ‘Bruno’nun keşfiyle, ‘Antonio’nun sadece genç bir dinozor olduğunu kanıtladığı ifade edildi. Ayrıca, bunlara ek olarak analizlerden ortaya çıkan verilerle bu dinozorların yaşının yeniden tanımlandığı ve başlangıçta varsayılandan 10 milyon yıl daha erken olarak 80 milyon yıl öncesine uzandığı belirtildi. Öte yandan aynı yerde, fosilleşmiş balık, timsah, deniz sürüngenleri ve hatta küçük kabukluların da bulunduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
31 Aralık okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?
31 Aralık okullar yarım gün mü yılbaşı tatili ne zaman başlar?
Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak! Ağabeyi mahkemeye başvurdu
Başak Cengiz'in adını yeğeni yaşatacak! Ağabeyi mahkemeye başvurdu
Merkez Bankası'ndan dövize yeniden müdahale! Enflasyon sonrası 14'e yaklaşmıştı
Merkez Bankası'ndan dövize yeniden müdahale! Enflasyon sonrası 14'e yaklaşmıştı
Mahmut Özer duyurdu: Takipçisi olacağız
Mahmut Özer duyurdu: Takipçisi olacağız
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
SMA nedir, tedavisi var mı? SMA testi (taraması) nasıl yapılır? SMA testi zorunlu mu?
SMA nedir, tedavisi var mı? SMA testi (taraması) nasıl yapılır? SMA testi zorunlu mu?
Esenyurt'ta 15 bin nüfuslu sitenin şimdi de suları kesildi! İsyan ettiler
Esenyurt'ta 15 bin nüfuslu sitenin şimdi de suları kesildi! İsyan ettiler
Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan Bebek'ten sevindiren haber
Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan Bebek'ten sevindiren haber
Dolar yükselmeye başladı! Dolar 14 liraya doğru giderken piyasada son durum
Dolar yükselmeye başladı! Dolar 14 liraya doğru giderken piyasada son durum
Berber ve kuaförler krizde Can suyu kredisi istiyorlar
Berber ve kuaförler krizde Can suyu kredisi istiyorlar