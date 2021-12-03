Dolar yükselmeye başladı! Dolar 14 liraya doğru giderken piyasada son durum

Türkiye İstatistik Kurumu son 3 yılın en yüksek aylık enflasyonunu açıklarken, dolar da yukarı yönlü harekete geçti... Dolar 13.86 liranın üzerinde seyrederken euro

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TÜİK'in son 3 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıklamasının ardından dolar kuru da hareketlendi. Serbest piyasada 13,6520 liradan alınıp, 13.6540 liradan satılarak güne başlayan dolar, enflasyon rakamlarının açılmasını 13.70 seviyesinde bekledi.

Saat 12:30 itibariyle piyasalar: Enflasyonun açıklanmasının ardından bir süre 13.70 seviyelerinde seyreden dolar saat 12:00'den sonra yükselmeye başladı ve 13.86 liranın üzerine çıktı. Euro ise 15.62 liranın üzerinde seyrediyor. Sterlin ise 18.27 liranın üzerinde seyrediyor.

Altın piyasasında son durum: Gram altın serbest piyasada 784 liradan satılırken, çeyrek altın 1.283 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 5.117 TL'den satılıyor. Altının onsu ise 1767 dolar seviyesinde işlem görüyor.