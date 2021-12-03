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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu işte 4 büyüklerin rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu işte 4 büyüklerin rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un da katılacağı 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, AFJET Afyonspor ile, Galatasaray, Denizlispor ile, Beşiktaş ile, Trabzonspor da Boluspor ile eşleşti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5 .Eleme Turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katılım gösterdi.

Kupada 5. eleme turunda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Çekilen kuranın ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Sivasspor - MKE Ankaragücü
Konyaspor - Ümraniyespor
Trabzonspor - Boluspor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Antalyaspor - GZT Giresunspor
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Gaziantep Futbol Kulübü - Bursaspor
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay

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