BIST 1.911
DOLAR 13,73
EURO 15,55
ALTIN 785,02
HABER /  MEDYA

Sultan Arınır CNN Türk'ten istifa etti yeni kanalı belli oldu

Sultan Arınır CNN Türk'ten istifa etti yeni kanalı belli oldu

CNN Türk ekranlarında hafta içi sabah kuşağında haber sunan sunucu Sultan Arınır, istifa ederek kurumdan ayrıldı. Arınır, Haber Global ile el sıkıştı.

Abone ol

MedyaRadar’ın haberine göre; CNN Türk’ün ekran yüzlerinden biri olan Arınır, haber kanalı Haber Global ile el sıkıştı

Sultan Arınır, geçen kasım ayında muhabir Serhat Dal ile canlı yayında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti.

Serhat Dal, zamansız bağlantı nedeniyle Arınır’a sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
8 yıl önce kaza geçirdi yüzde 99 engelli oldu ne olduysa 5 ay önce oldu inanılmaz değişim
Foto Galeri 8 yıl önce kaza geçirdi yüzde 99 engelli oldu ne olduysa 5 ay önce oldu inanılmaz değişim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de denizde ceset şoku! Yüz üstü ve ağzı köpüklü
Mersin'de denizde ceset şoku! Yüz üstü ve ağzı köpüklü
Aydın'da 3,5 yıldır kayıptı! İskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu
Aydın'da 3,5 yıldır kayıptı! İskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu
Böylesi görülmedi! İstanbul'da filmlere konu olacak üst geçit görenleri hayrete düşürdü
Böylesi görülmedi! İstanbul'da filmlere konu olacak üst geçit görenleri hayrete düşürdü
Zonguldak'ta üniversiteliye taciz girişimine tekme tokat dayak
Zonguldak'ta üniversiteliye taciz girişimine tekme tokat dayak
Eskişehir'de almak için aylarca beklenirdi! Şimdilerde talep yok
Eskişehir'de almak için aylarca beklenirdi! Şimdilerde talep yok
Elazığlı fırıncılar stokçulara isyan etti
Elazığlı fırıncılar stokçulara isyan etti
Avrupa Konseyi ihraç için kararını açıkladı! Türkiye'ye tarih uyarısı
Avrupa Konseyi ihraç için kararını açıkladı! Türkiye'ye tarih uyarısı
Dünyanın en pahalı şehirleri açıkladı! Bu yıl bir ilk oldu
Dünyanın en pahalı şehirleri açıkladı! Bu yıl bir ilk oldu
Omicron varyantı salgını bitirebilecek mutasyon mu? Uzmanı açıkladı
Omicron varyantı salgını bitirebilecek mutasyon mu? Uzmanı açıkladı
Ermeni analist Grigoryan'dan Paşinyan'a tavsiye
Ermeni analist Grigoryan'dan Paşinyan'a tavsiye