Sultan Arınır CNN Türk'ten istifa etti yeni kanalı belli oldu

CNN Türk ekranlarında hafta içi sabah kuşağında haber sunan sunucu Sultan Arınır, istifa ederek kurumdan ayrıldı. Arınır, Haber Global ile el sıkıştı.Abone ol
MedyaRadar’ın haberine göre; CNN Türk’ün ekran yüzlerinden biri olan Arınır, haber kanalı Haber Global ile el sıkıştı
Sultan Arınır, geçen kasım ayında muhabir Serhat Dal ile canlı yayında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti.
Serhat Dal, zamansız bağlantı nedeniyle Arınır’a sinirlenerek elindeki kağıtları yere fırlatmıştı.
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