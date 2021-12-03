Avrupa Konseyi ihraç için kararını açıkladı! Türkiye'ye tarih uyarısı

Avrupa Konseyi, Osman Kavala kararı nedeniyle resmen Türkiye hakkında ihlal süreci başlattı; cevap için 19 Ocak'a kadar zaman verildi

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Osman Kavala'nın tutukluğunun sürmesi nedeniyle 30 Kasım'a kadar tanınan ilk süre dolmuş ve Türkiye'yi ihraç etme görüşmeleri başlamıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisinden sonra Avrupa Konseyi bir açıklama daha yaparak 19 Ocak'a kadar cevap için süre tanıdı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aktivist iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uygun olarak serbest bırakmadığı için Türkiye'ye 'ihlal davası açma niyetini' bildirmeye karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, Konsey'in Ankara'dan davayla ilgili görüşünü 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı dün açıklama yayınlamıştı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki kararıyla ilgili bildirimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında yargı sürecine saygıda bulunulması vurgulanarak "AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi bugün (2 Aralık 2021) ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur.

Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır.