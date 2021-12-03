Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e adeta baskına gitti! TÜİK randevu vermedi kapılarını açmadı!

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından TÜİK'e gideceğini açıkladı. Randevu vermediklerini ancak saat 11'de gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu ve ekibi söylediği saatte TUİK'e geldi ancak TÜİK görevlileri Kılıçdaroğlu'na kapıları açmadı. Kılıçdaroğlu yaşanan kriz sonrası açıklama yaptı.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum haberiniz olsun" demişti. Kılıçdaroğlu saat 11.00'de yardımcıları CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ile beraber TÜİK'in önüne geldi. Ancak TÜİK görevlileri kapılarını açmadı ve randevusuz içeri girilemeyeceğini söyledi.

Böke, bilgi edinme yasası kapsamında geldiklerini hatırlatarak TÜİK'in resmi sitesindeki metni okudu ancak görevliler randevusuz alamayacaklarını söyleyerek kapıları açmadı.

Kılıçdaroğlu içeri alınmayınca açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

-Gelen arkadaşlarımın tamamı teknik olarak ekonomide maliyede çalışan arkadaşlarım. Sağlıklı tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmediğini söylediler. Sitelerinde şöyle yazıyor:

"Bilgiye nasıl erişilir? Mevcut kanallar yoluyla bilgi edinmek istiyorsanız başvurabilirsiniz." Kendilerine internet sitelerinde yazan bilgiyi okuduk.

-Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde görmedik.

-Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Aylık 3,51 yıllık 21. Bu rakamlar güven vermiyor. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa memura daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim. Bu anlama geliyor. Haklarını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum.

-Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Soracaktık onlara, bu rakamları nereden aldınız? Biz de gelelim oralara. Bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık devletin kurumu değildir. TÜİK'te çalışanların tamamı şunu unutsun tamamınız devlet memuru kanununa bağlısınız. İşinizi dürüstlükle yapın. Oturduğunuz binalar vatandaşların vergileriyle yapıldı. Aldığınız aylıklar vergilerle yapıldı. Onlar sizin haklarınızı savunmuyorlar.

Sosyal medya hesabından mesaj verdi: "Her Firavun'un bir Musa'sı vardır" Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!

Merkez Bankası ile görüşmüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu Ekim ayında da Merkez Bankası'ndan randevu istemiş ve Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarının hemen ardından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” ifadeleri kullandı.