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Üç Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üç Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyacını karşılayacak 3 Akıncı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."

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