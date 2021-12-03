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Cezaevinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafız oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cezaevinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafız oldu

Amasya’da bir hükümlü, cezaevinde başladığı Kur’an-ı Kerim eğitimi sonunda hafız olmayı başardı. İlahiyat eğitimi alıp müezzin olmayı hedefleyen genç hükümlü Ömer Yılmaz için cezaevi bahçesinde icazet töreni düzenlendi.

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Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iş birliğiyle uygulanan eğitim kapsamında yaklaşık 8 yıldır kaldığı Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda öğrendiği Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmayı başaran 25 yaşındaki Yılmaz, “Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek aslında çok kolay. Sadece başlamak önemli. Gerisi sonrasında geliyor” dedi. Cezasını tamamlaması sonrasında üniversiteye gitmeyi hedefleyen Yılmaz, “İlahiyat eğitimi almak istiyorum. Müezzin olmak için uğraşacağım” diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti beğenilen genç hafıza cübbesini giydiren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Kaderin herhangi bir cilvesiyle beraber cezaevi gibi şartlarda hafız olmak büyük bir erdem ve başarıdır” şeklinde konuştu.

Cezaevlerinde sağlanan eğitimlerin çok önemli olduğuna değinen Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı da, “Bu hizmetler sayesinde hükümlüler için, insanımız için cezaevleri cezaların infaz edildiği dört duvar olmanın yanında aynı zamanda birer mektep, okul belki yerine göre rehabilitasyon merkezi haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed’in (s.a.v.)“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” Hadis-i Şerifini hatırlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise, “Her şerde bir hayır vardır’ sözünde olduğu gibi cezaevine giren bu kardeşimizin, cezaevinde 'hafız' olmasını bu açıdan değerlendirmemiz gerekmektedir. İnsanların hayata nerede başladığı değil, nasıl noktaladığı önemlidir. Bu kardeşimizin tüm mahkûmlara da örnek olacağını, onları bu yöne sevk edeceğini canı gönülden diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve diğer yetkililerin de katıldığı törende genç hafıza çeşitli hediyeler verilmesinin ardından Amasya Müftülüğü ilahi grubu tarafından ilahi söylendi.

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