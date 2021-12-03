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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı YİK'in gündemi iklim

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı YİK'in gündemi iklim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

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Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir sunum gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Tükiye’nin Paris İklim Anlaşmasını Meclis’te onaylayarak sürece dâhil olmasının ardından yaşanacak gelişmeler ele alındı.

Kurul üyeleri toplantıda, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin 2050 hedeflerini içeren “Avrupa Yeşil Mutabakatı”na uyum çerçevesinde ilan ettiği “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı müzakere etti; Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP-26) Ulusal Beyanı çerçevesinde 2053 yılı itibarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen net sıfır emisyon hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin uluslararası toplumla iş birliği halinde sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini belirterek, Türkiye’nin bu süreci kendi kalkınma hedefleri ile insanlığın hassasiyetleri arasında orta yolu bulacak bir anlayışla yürüteceğini ifade etti.

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