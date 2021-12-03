BIST 1.911
DOLAR 13,73
EURO 15,55
ALTIN 785,02
HABER /  SPOR

Manchester United Arsenal'i yendi Ronaldo 800 gol barajını geçti

Manchester United Arsenal'i yendi Ronaldo 800 gol barajını geçti

İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-2 yendi. Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinin toplamında 800 gol barajını geçti

Abone ol

Haftaya 8. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal'ı 13. dakikada öne geçiren gol tartışmalara yol açtı. Manchester United kalecisi De Gea, köşe vuruşu sırasında takım arkadaşı Fred'in darbesiyle yerde kaldı. De Gea sırtı sahaya dönük şekilde yerde yatarken Smith Rowe, ceza sahasının dışına seken topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem, Manchester United oyuncularının itirazlarına rağmen VAR incelemesi sonunda gol kararı verdi.

Fernandes'in 44. dakikadaki golüyle skora denge getiren Manchester United, 52. dakikada Cristiano Ronaldo ile 2-1 öne geçti.

Arsenal, Odegaard'ın 54. dakikada kaydettiği golle durumu eşitlese de Ronaldo, 70. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Zor bir sezon geçiren Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı.

Puanını 21'e çıkaran Manchester United, 7. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı.

Ronaldo 800 gol barajını geçti

36 yaşındaki Ronaldo maç sonunda kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 801'e yükseltti.

Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini milli takım, 450'sini Real Madrid, 130'unu Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini de Sporting Lizbon formasıyla attı.

ÖNCEKİ HABERLER
DEVA Partisi Metin Gürcan kararını netleştirdi
DEVA Partisi Metin Gürcan kararını netleştirdi
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 43 kişi hakkında gözaltı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 43 kişi hakkında gözaltı
Doğalgaza yüzde 20 zam! BOTAŞ Aralık ayına da zamla başladı
Doğalgaza yüzde 20 zam! BOTAŞ Aralık ayına da zamla başladı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a karşı aday mı oluyor?
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a karşı aday mı oluyor?
Fitch yine Fitchliğini yaptı! Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü
Fitch yine Fitchliğini yaptı! Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Korona yasağını ihlal
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Korona yasağını ihlal
İlkokulda aşk üçgeni! Öğretmen kocasını okulun müdiresiyle bastı
İlkokulda aşk üçgeni! Öğretmen kocasını okulun müdiresiyle bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çin de böyle büyüdü' deyip ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çin de böyle büyüdü' deyip ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Genç kız babasının beylik tabancısıyla banyoda intihar etti!
Genç kız babasının beylik tabancısıyla banyoda intihar etti!
Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı