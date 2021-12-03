İlkokulda aşk üçgeni! Öğretmen kocasını okulun müdiresiyle bastı

MERSİN'de evliliklerinde sorun yaşayan öğretmen çift, gittikleri aile terapistinin 'evleri ayırın' tavsiyesiyle farklı evlerde yaşamaya başladı. Eşinin evine giden kadın, kocasını aynı okulda çalıştığı müdireyle yakaladı. Çift boşandı. Milli Eğitim soruşturma başlattı.

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Mersin'de evliliklerinde sorun yaşayan öğretmen çiftin gittikleri aile terapistinin tavsiyesi ihanet ve baskınla bitti. Toroslar ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A.(39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift aile terapistine gitti.

Terapist 'ayrı evlerde yaşayın' dedi

9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin de önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi. Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti.

Okul müdiresini gördü, öğretmen arkadaşlarını çağırdı

Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği anda, görev yaptığı okulun müdürü Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nin yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı.

Zili çaldıktan yarım saat sonra kapı açıldı

Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak kapıyı açan olmadı. Eşini telefonla arayan Leyla A. yanıt alamayınca kendisine "Senle Deniz'i gördüm. Aç kapıyı" şeklinde mesaj attı. Leyla A. ile birlikte toplam 4 kişi, yarım saat bekledikten sonra kapı açıldı.

Evdeki müdür 'geçerken uğradım' dedi, bornozuyla gelmiş

Arkadaşlarıyla birlikte eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdürü Deniz B., "Hastaneden geliyordum. Geçerken uğradım" dedi. Leyla A., bu esnada, Deniz B.'nin yanında yedek kıyafet, bornoz getirdiğini fark etti.

Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok

Leyla A. ve arkadaşları daha sonra evden ayrıldı. Sonrasında Leyla A, Deniz B.'ye mesaj atarak, "Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok. Kadınlığından, anneliğinden utan" diyerek tepki gösterdi. Deniz B. ise "Ben utanılacak bir şey yapmadım" diyerek olayın kendisi ile ilgisinin olmadığını belirtti.