Biri gri kategoride 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 4 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teröristler arasında terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan bir örgüt mensubu da yer aldı.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 4 terör örgütü PKK mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları; Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.