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Türkiye'den Şam'a çok sert tepki: Hadsizlik

Türkiye'den Şam'a çok sert tepki: Hadsizlik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Şam Rejiminin Sözde Halk Meclisi'nin Hatay ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

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Büyükelçi Bilgiç, Esad rejimi güdümündeki Suriye Halk Meclisi'nin, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında yaptığı açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. 

Bilgiç Türkiye'nin sert tepkisini dile getirdi: 

"Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür."

Bilgiç, Türkiye'nin vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı vereceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" şeklindeki ifadelere yer verildi.

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