Sema İpekoğlu kimdir Camdaki Kız'da Sema İpekoğlu gerçek hikayesi nedir?

Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yeni karakterler ile daha da heyecanlanan diziye bu akşam Sema İpekoğlu damga vuracak. Peki Adil'in mezarına gidip çiçek bıraktığı Sema İpekoğlu kimdir? Camdaki Kız kitabında Sema İpekoğlu Nalan'ın öz annesidir. Nalan'ın annesi Sema öz dayısı tarafından tecavüze uğrayınca Nalan dünyaya gelir. İşte Camdaki Kız Sema İpekoğlu'nun gerçek hikayesi...

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Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diziye yeni katılan karakterler ile daha da merak uyandıran dizinin yeni bölümüne Sema İpekoğlu damga vuracak. Cana ile yakınlaşan babası Adil'i takip eden Nalan, babası Adil'in bir mezara gittiği görecek ve mezar taşındaki isim dizinin bu akşamki konusu olacak. Camdaki Kız'da Sema İpekoğlu kimdir, kitapta gerçek hikayesi nedir soruları ise seyirci tarafından merak ediliyor. Camdaki Kız kitabına göre Sema İpekoğlu Nalan'ın öz annesidir. Sema öz dayısının tecavüzü sonrası hamile kalır ve Nalan'ı doğurduktan sonra ölür. Feride ise kızının kaybettikten sonra Nalan'ı korkuyla yetiştirir. Fakat Feride Nalan'ın öz annesi değildir, Nalan'ın anneanesidir. Adil ise dedesi yani annesinin babasıdır.

Camdaki Kız Sema kimdir: Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan’ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

Camdaki Kız Sema ( Dilara Aras) gerçekte kimdir: Camdaki Kız dizisinde Sema'ya hayat veren Dilara Aras tiyatro ve dizi film oyuncusu. 17 Aralık 1991 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Mayıs 1989, İstanbul doğumlu olduğu bilgisi yer almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro topluluğunda yer aldı. 473. Mesir Festivali "Hafsa Sultanı" seçildi. Bir sene boyunca Manisa şehrini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda Manisa Belediyesi Konservatuarı'nı dereceyle kazandı. 1 yıldır Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı bünyesinde oyunculuk hayatına devam etmektedir.