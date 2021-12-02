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Osmaniye Valisi Yılmaz isyan etti: İlla yasak mı koymamız lazım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Osmaniye Valisi Yılmaz isyan etti: İlla yasak mı koymamız lazım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan il olan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Yılmaz, "İlla yasak mı koymamız lazım, ceza mı yazmamız gerek. Canlar kaybediyoruz, bu konu çok önemli" dedi.

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OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Yılmaz, vaka artışının önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Osmaniye'nin vaka sayısı önceki haftaya göre en fazla artan il olduğunu belirten Yılmaz, "Son yayınlanan koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları olarak en yüksek il çıktık. Kent olarak bu hepimizi çok üzdü. İnanıyorum ki bu mücadelemizi yine aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Herhangi bir yılgınlığa düşmeden mücadelede en iyi olduğumuz günlere geri döneceğiz. Kurallara uymadığımız, tedbirlere dikkat etmediğimiz sürece virüs maalesef çok hızlı şekilde yayılıyor. İlla yasak mı koymamız lazım, ceza mı yazmamız gerek. Canlar kaybediyoruz, bu konu çok önemli. Lütfen kurallara uyalım, aşılarımızı olalım. Önümüzdeki günlerde inşallah aşağıya doğru düşürüp koronavirüsü tamamen bitireceğiz" diye konuştu.

Vali Yılmaz, kentteki hastanelerde doluluk oranının normal seviyelerde olduğunu ancak vaka artışının devam etmesi durumunda sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

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