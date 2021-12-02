Meteoroloji az önce duyurdu! İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulundu. Hafta başında etkili olan lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.