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İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.

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MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan 27 kişinin, MHP'yi tercih ettiğini söyledi. Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah rozet takma programlarını 2023'e kadar sık sık yapacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum."

MHP'ye katılanlara rozetleri, İl Başkanı Şahin tarafından takıldı.

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