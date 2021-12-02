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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Çiftçi borçlarının faizlerini sıfırlayacağız

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Çiftçi borçlarının faizlerini sıfırlayacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili devlet işletmeleri kuracaklarını söyledi.

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Sarıgül, partisinin Aydın il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin neyi nasıl yapacağını bilen vicdanlı kadrolara sahip olduğunu, çiftçiden ve üreticiden yana durduğunu belirtti.

Tarıma, hayvancılığa ve turizme önem vereceklerini bildiren Sarıgül, "Tarımla, hayvancılıkla ilgili devlet işletmeleri kuracağız. Şirketlere hazine garantisi değil, çiftçiye alım garantisi vereceğiz. İthalatçıdan yana değil, çiftçiden yana olacağız. Çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız." ifadelerini kullandı.

İlaç, mazot, gübre ve yem maliyetlerini düşüreceklerini de dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Jete, yata hangi fiyattan mazot veriyorsak çiftçinin traktörüne de mazotu o fiyattan vereceğiz. Ücretsiz tohumluk dağıtacağız. Bizim tercihimiz zenginden değil, yoksuldan, işsizden yana olacak. Vergiyi yoksulun sofrasından değil, ayrıcalıklı şirketlerden alacağız. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Gösterişe ve israfa son vereceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki Türkiye varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşacak."

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