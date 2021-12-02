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Benzin'e yine zam geldi! Dün 58 kuruş indirim yapılmıştı

Benzin'e yine zam geldi! Dün 58 kuruş indirim yapılmıştı

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Benzinde dün gece yarısı 58 kuruş indirim olmuştu...

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Akaryakıt zamları durmuyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 44 kuruş zam geldi. Zammı EPGİS duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Benzine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk indirim yapılmıştı. 

İşte zamlı benzin litre fiyatları...

Ankara'da 9,16 lira olan benzinin litre fiyatı 9.60 liraya, İstanbul'da 9,11 lira olan benzinin fiyatı 9.55 liraya, İzmir'de 9,18 lira olan benzinin litresi 9.62 liraya çıkacak.

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