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Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Silah arkadaşı olarak göreve hazırım

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Silah arkadaşı olarak göreve hazırım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a faiz desteği geldi. Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizle mücadelesine destek verdiğini' söyleyerek, “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi Aralık ayı birinci birleşimi Tanju Özcan başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Oturumda kurdaki hareketliliğe değinen Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

'Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘Faizin düşmesi yanlış’ sözlerine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” açıklamasında bulundu.

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