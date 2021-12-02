Suriye’den skandal bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız

Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" şeklindeki ifadelere yer verildi.

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Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılında skandal bir bildiriye imza attı. İç savaşla boğuşan Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek hadsizce Türkiye'yi tehdit etti.

Hatay'ın anavatana katılmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Başta Suriye olmak üzere dünya ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hayalleri devam ederken, Suriye tarafından yayınlanan bir bildiri büyük tepki çekti.

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.