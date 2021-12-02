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Düzce'de baba ve oğlu at kestikleri iddiasıyla yine gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düzce'de baba ve oğlu at kestikleri iddiasıyla yine gözaltına alındı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde daha önce at kestikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet D.’nin yaşadıkları eve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada alt kattaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti ele geçirilirken, baba- oğul gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali D. ile oğlu Ahmet D.’nin at keserek etlerini piyasaya sürdüğünü belirledi. 7 Kasım günü Gölyaka ilçesi Kemeryanı Köyü’ndeki eve düzenlenen baskında 20 atın kesildiği belirlendi. Gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba ve oğlunu takibe alan jandarma ekipleri, bugün yine evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti bulundu. Ayrıca evin avlusunda yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı bu çukurun içerisinde yine atlara ait olduğu değerlendirilen iç organların ve kemiklerin gömüldüğü tespit edildi. Depoda tespit edilen etler, Gölyaka Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alındıktan sonra mühürlendi. Çukurda bulunan iç organlar ve kemikler için Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Ali D. ve Ahmet D. gözaltına alındı.

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