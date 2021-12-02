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Ünlülerin avukatı mağazadan su istedi! İçince hayatının şokunu yaşadı: Kimseye güvenmeyin

Ünlülerin avukatı mağazadan su istedi! İçince hayatının şokunu yaşadı: Kimseye güvenmeyin

Avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Hatemi, hastanelik oldu.

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Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi,, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat, apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.

Posta’nın aktardığına göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" şeklinde konuştu.

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