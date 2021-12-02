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Van'da 30 yıl hapisle aranan hükümlü inşaatta çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Van'da 30 yıl hapisle aranan hükümlü inşaatta çalışırken yakalandı

VAN'da, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A., jandarma ekipleri tarafından çalıştığı inşaatta yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A.’nın İpekyolu ilçesinde bir inşaatta çalıştığını belirledi.

Dün sabah saatlerinde inşaata operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan S.A.’yı yakaladı. S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van
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