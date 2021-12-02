BIST 1.875
DOLAR 13,42
EURO 15,27
ALTIN 765,72
HABER /  EKONOMİ

Birleşmiş Milletler: Dünyadaki gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler: Dünyadaki gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki gıda fiyatı artışının kasım ayında da devam ederek son 10 yılın zirvesine ulaştığını duyurdu.

Abone ol

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyat endeksinin kasım ayında 134.4 puana ulaşarak 4 aydır üst üste gıda fiyatlarında artış gözlendiğini bildirdi. Örgütün verilerine göre dünyadaki gıda fiyatları artışını sürdürürken, geçtiğimiz ayın puanı Haziran 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Tarımsal ürün fiyatları, hasatta yaşanan aksaklıklar ve yüksek talep yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl keskin bir şekilde yükseldi.
FAO'nun tahıl fiyat endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1, bir önceki yıla göre ise yüzde 23.2 yükseliş kaydetti ve buğday fiyatları Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Buğday fiyatlarının Avustralya'daki mevsim dışı yağışlar ve Rusya'daki ihracat tedbirleri üzerinde muhtemel değişikliklerin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğini kaydeden FAO, süt ürünleri fiyat endeksinin de geçen aya göre yüzde 3.4 arttığını açıkladı. Açıklamada, "Tüketiciler zorlaşan piyasa beklentisi içerisine girip tedariklerini güvence altına almaya çalıştıkça, tereyağı ve süt tozu için güçlü küresel ithalat talebi devam etti" denildi.

Küresel şeker fiyatları son bir ayda yüzde 1.4 artış gösterirken, geçen yıldan bu yana artışın yüzde 40'a yaklaştığı belirtildi. FAO, şeker fiyatlarındaki artışın sebebi olarak ethanol fiyatlarının yükselmesini gösterdi.

Küresel et fiyatları endeksi, son dört aydır azalışını sürdürerek, geçen aya nazaran yüzde 0.9 düşüş kaydetti. Bitkisel yağ fiyatlarında yüzde 0.3 azalış tespit edilirken, uluslararası palm yağı fiyatları sabit kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülkü Ocakları Genel Merkez çalışanı Aylin Alkutay öldürüldü Twiter'de TT oldu
Ülkü Ocakları Genel Merkez çalışanı Aylin Alkutay öldürüldü Twiter'de TT oldu
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üst düzey görev değişimi
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üst düzey görev değişimi
Ekmek kaç TL İstanbul'da ekmek kaç paraya satılıyor?
Ekmek kaç TL İstanbul'da ekmek kaç paraya satılıyor?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ni bozdolaplarından eksik olmayan 2 içecek birine çok şaşıracaksınız
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ni bozdolaplarından eksik olmayan 2 içecek birine çok şaşıracaksınız
Mersin'de masaj salonunda fuhuş yaptıran 2 kişiye gözaltı
Mersin'de masaj salonunda fuhuş yaptıran 2 kişiye gözaltı
Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı fotoğraf 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Fransız askerlerin Türk sancağını selamladığı fotoğraf 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Atıyla daireye çıktı İzmir Bergama'da ilginç görüntüler
Atıyla daireye çıktı İzmir Bergama'da ilginç görüntüler
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam
Negro ne demek anlamı nedir ETİ değiştirdi Nero oldu
Negro ne demek anlamı nedir ETİ değiştirdi Nero oldu
Facebook'tan Çin iddiası dezenformasyon ağı oluşturdular
Facebook'tan Çin iddiası dezenformasyon ağı oluşturdular