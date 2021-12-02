Ülkü Ocakları Genel Merkez çalışanı Aylin Alkutay öldürüldü Twiter'de TT oldu

Twitter’da Trending Topic (TT) olan Aylin Alkutay, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde ayrıldığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Aylin (Hayriye) Alkutay’ın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde çalıştığı öğrenildi.

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Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde çalışan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Aylin Alkutay, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Çıplaklı mahallesinde 1 Aralık 2021 Çarşamba günü gece yarısı yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi Mehmet A., Aylin (Hayriye) Alkutay’ın evine geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla eski eşi Aylin Alkutay ve 2 eski kayın biraderine kurşun yağdırdı.

Olay yerinde ölürken erkek kardeşleri yaralı kurtuldu

Aylin Alkutay, olay yerinde yaşamını yitirirken, erkek kardeşleri Ahmet Emre Alkutay ve Murat Alkutay ise olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Suç aleti ile birlikte yakalandı

M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.’nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aylin Alkutay’ın mesai arkadaşları, genç kadının ölümünün ardından yasa boğuldu.

Annenin feryatları yürekleri dağladı

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılana genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu. Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

Peş peşe taziye mesajları

Döşemelaltı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenilen Aylin Alkutay için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, taziye mesajı yayınladı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızı zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayriye evladımıza Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır, başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise “Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” sözlerine yer verdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Twitter’dan, ‘’Çok üzgünüz… Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden #AylinAlkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.’’ ifadelerini paylaştı.