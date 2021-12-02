Negro ne demek anlamı nedir ETİ değiştirdi Nero oldu

ETİ, yıllardır raflarda olan sevilen bisküvi Negro'yu Nero olarak değiştirdi. Siyah renkli bisküviye, İspanyolca’dan gelen ‘Negro’ ismini verdiklerini belirten şirket, günümüzde bu kelimenin bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanabildiğini kaydetti. Peki Negro ne demek, Nero ne demek?

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Eskişehir merkezli gıda şirketi Eti, 'Negro' isimli bisküvinin adının adının değiştiğini açıkladı. İspanyolca'da siyah anlamına gelen negro bisküvisi nero adını aldı. ETİ, Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık' dedi.

"Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz” diyen Eti’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Eti Nero markasıyla pazara sunacağız”