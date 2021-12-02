BIST 1.878
DOLAR 13,46
EURO 15,29
ALTIN 768,24
HABER /  GÜNCEL

Negro ne demek anlamı nedir ETİ değiştirdi Nero oldu

Negro ne demek anlamı nedir ETİ değiştirdi Nero oldu

ETİ, yıllardır raflarda olan sevilen bisküvi Negro'yu Nero olarak değiştirdi. Siyah renkli bisküviye, İspanyolca’dan gelen ‘Negro’ ismini verdiklerini belirten şirket, günümüzde bu kelimenin bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanabildiğini kaydetti. Peki Negro ne demek, Nero ne demek?

Abone ol

Eskişehir merkezli gıda şirketi Eti, 'Negro' isimli bisküvinin adının adının değiştiğini açıkladı. İspanyolca'da siyah anlamına gelen negro bisküvisi nero adını aldı. ETİ, Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık' dedi.

"Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz” diyen Eti’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Eti Nero markasıyla pazara sunacağız”

ÖNCEKİ HABERLER
Facebook'tan Çin iddiası dezenformasyon ağı oluşturdular
Facebook'tan Çin iddiası dezenformasyon ağı oluşturdular
CHP'li Seyit Torun: Muhtarlık Temel Kanunu Meclis'e sunulacak
CHP'li Seyit Torun: Muhtarlık Temel Kanunu Meclis'e sunulacak
Haluk Özdil altın için bombayı patlattı! Tarih verip 'gram altın 1000 lira olacak' dedi
Haluk Özdil altın için bombayı patlattı! Tarih verip 'gram altın 1000 lira olacak' dedi
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak kim ne kadar zamlı maaş alacak?
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak kim ne kadar zamlı maaş alacak?
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
MİT biri Duran Kalkan'ın koruması iki PKK'lıyı yakalayıp Türkiye'ye getirdi
MİT biri Duran Kalkan'ın koruması iki PKK'lıyı yakalayıp Türkiye'ye getirdi
Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldüren şüpheli: Böyle olsun istemezdim
Bahçelievler'de tartıştığı babasını öldüren şüpheli: Böyle olsun istemezdim
Amcası ile iki kuzenini sofrada tüfekle katletmişti! 'Kız kardeşime tecavüz etti'
Amcası ile iki kuzenini sofrada tüfekle katletmişti! 'Kız kardeşime tecavüz etti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
2 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 768 lira seviyesinden işlem görüyor çeyrek altın 1000 lirayı aştı
2 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 768 lira seviyesinden işlem görüyor çeyrek altın 1000 lirayı aştı