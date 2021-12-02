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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 'milli deniz topu'nun test atış töreni için Makine ve Kimya Endüstrisi'ne mesaj gönderdi. Erdoğan gizli ambargolar da artık tarihe karışacağını söyledi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi bünyesinde kamu-özel sektör iş birliğinde üretilen 'milli deniz topu'nun test atışı törenine gönderdiği mesajında, "Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin 'milli deniz topu' kara atış testi törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk savunma sanayisi açısından tarihi önemde bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Milli deniz topu kara atış testlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Deniz topu, donanmaların vazgeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleridir. Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemleri, muharebe alanında çok kritik roller üstlenir. Türkiye olarak savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık 1 yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kamu özel sektör iş birliğine örnek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde, gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığına işaret ederek, "Ayrıca görünür, görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk. Bu proje kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, Anzatsan Mühendislik, Ermaksan Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleri ile Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. İnşallah birazdan kara atış testi yapılacak olan deniz topu, donanmamızın en önemli silah sistemlerinden birini oluşturuyor" diye konuştu.

Donanmamız daha da güçlenmiştir

Türkiye'nin, geliştirdiği 'milli deniz topu' ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli deniz topu 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendisinden, tasarımcısına herkesi tebrik ediyorum. Milli deniz topumuzun ülkemize milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olmasını diliyorum."

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