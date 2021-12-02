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Başöğretmen nedir nasıl olunur başöğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak?

Başöğretmen nedir nasıl olunur başöğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenleri mutlu edecek haberleri ard arda verdi. Öğretmenlere 2022'de maaş zammı haberinin ardından meslekte 10 yılı aşan öğretmenler gerekli sınavlara girip başöğretmen olacaklar ve maaşları 2000 lira artacak dedi. Peki başöğretmenlik nedir, başöğretmenlik sınavı nasıl olacak, başöğretmenlik maaşları kaç para?

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Başöğretmenlik nedir, nasıl başöğretmen olunur ve başöğretmen maaşları kaç para olacak soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından yoğunlaştı. 10 yıllık uzman öğretmenler gerekli sınavlara girerek, başarı kazanarak başöğretmen unvanını alacaklar ve maaşları 1000 lira aratacak dedi. Bu açıklamanın ardından birçok öğretmen başöğretmenlik  hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Peki, başöğretmen nasıl olunur? başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi. Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı

Hangi öğretmenler muaf: Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz.'' dedi. 

Başöğretmen nasıl olunur: Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.

Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli kadrolu ayrımı bitti: "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz." dedi.

Aday kaldırma sınavı bitti: Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Başöğretmenlik sınavı nedir: Başöğretmenlik sınavı ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Uzman öğretmen sınavına ilişkin gelişmeler olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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