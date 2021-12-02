Uludağ'da sezon hazırlıkları başladı! Kayak öğrenmenin saati 450 TL oldu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da bu sezon kişi başı 1 saatlik kayak eğitimi 450 lira olarak belirlendi. Kayak takımı fiyatı 120 ile 150 lira arasında, kar kıyafetlerinin fiyatı ise 100 ile 120 lira arasında değişiyor.

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Bursa Uludağ’a kar yağmasıyla birlikte sezon hazırlıkları başladı. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ’da sezonun 10 Aralık’ta açılması hedefleniyor. Merkezde kayak eğitmenleri de son hazırlıklarını yapıyor. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, bu seneki güncel fiyatları paylaştı.

Kayak malzemelerinin önemine değinen Usta, yerli ve yabancı bütün turistler için aynı fiyatı uyguladıklarını ifade ederek, “Biz bu fiyatları Türkiye Kayak Federasyonumuzla istişare ederek belirliyoruz. Kişi başına 1 saat özel dersi 450 liraya veriyoruz ama zaten 2 saatte kaymayı öğretiyoruz. 2 saat sonra tek başına kayacak duruma geliyorlar" diye konuştu.