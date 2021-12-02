Kullanıcılar merakla bekliyordu! Spotify Wrapped 2021 yayınlandı

En çok dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları, podcast'leri ve diğer türleri gösteren Spotify Wrapped 2021 yayınlandı.

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Aralık ayının gelmesiyle birlikte yılın en çok beklenen Spotify Wrapped 2021 listesi yayınlandı. Dijital müzik platformu her sene kullanıcılara o takvim yılı boyunca en çok dinledikleri şarkıların, sanatçıların, müzik türlerinin ve daha fazlasının genel kapsamalı bir özetini hikaye formatında sunuyor. Spotify, web sayfasından yaptığı açıklama ile Wrapped 2021’e eklediği yeni özellikleri duyurdu. Favori müziklerinizi, sanatçılarınızı ve dinleme alışkanlıklarınızı içeren Wrapped kartları halihazırda Instagram, Snapchat, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşılabiliyorken; İsveç merkezli şirket Wrapped 2021 ile TikTok’u da desteklemeye başladı.







Bu yıl ilk defa sunulan diğer yenilikler şöyle:

- 2021: The Movie – Bu özellik, en iyi şarkılarınızı tamamen sizinle ilgili bir filmden klasik sahnelerle eşleştirir.

- Ses Auranız – Spotify’ın bir aura uzmanıyla çalışarak oluşturduğu bu özellik, ses auranızı en iyi iki müzik ruh halinize göre görselleştirir.

- Oyun Kartları – Bu, oynadığınız ve ardından arkadaşlarınızla paylaştığınız etkileşimli, veri tabanlı bir oyundur. Spotify size bu yılki dinleme alışkanlıklarınızla ilgili ilgili birkaç test yapacak ve hangisinin doğru olduğunu tahmin etmeniz gerekecek.

- 2021 Wrapped Blend – Bu yıl başlatılan yeni Blend özelliğinden yararlanan Spotify hayranları, 2021 müzik zevklerinin arkadaşlarıyla nasıl eşleştiğini görebilir, harmanlanmış çalma listelerini yayınlayabilir ve sonuçlarını sosyal medyada paylaşabilirler.



Spotify Wrapped, kullanıcılara dinleme alışkanlıklarını detaylı bir şekilde öğrenmelerini sağlayan istatistikler sunuyor. Yıl içinde dinlediklerinizin analizi yapılarak en iyi sanatçılarınızı, şarkılarınızı, müzik türlerinizi ve podcast’lerinizi görebiliyorsunuz. Ayrıca 2021 yılında toplam dinlediğiniz dakikaları da öğrenebiliyorsunuz.







Spotify Wrapped 2021 şu kısımlardan oluşuyor:

- En Sevilen Şarkılarınız 2021

- Sanatçılarınız

- 2021’in En İyi Parçaları ve Sanatçıları

- 2021’in En İyi Yeni Podcast’leri

- 2021’in En İyi Bölümleri

- 2021’in En İyileri

- 2021’e Bir Bakış



Spotify Wrapped 2021 özelliğine Spotify’ın mobil uygulamasından erişilebilir. Uygulamayı açtığınızda ana sayfada karşınıza çıkacaktır. Eğer burada yoksa arama bölümüne gelin ve “wrapped” kelimesini aratın. Hala bulamıyorsanız App Store veya Google Play Store üzerinden Spotify’ın en son sürümünü cihazınıza yükleyin.