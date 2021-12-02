Kemal Kılıçdaroğlu zincir marketlere mektup! 10 ürüne zam yapmayın zararınızı biz karşılayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zincir marketlere çok ilginç bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu sizden zarar etmenizi istemek biliyorum" deyip, kış boyunca isim isim saydığı ürünlere zam yapmamalarını istedi ve ekledi: "Zararınızı iktidara gelince karşılayacağım..."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zincir marketlere çok ilginç bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu sizden zarar etmenizi istemek biliyorum" deyip, un, yağ, bulgur, makarna, mercimek, yumurta peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzede ye zam yapmayın! Zararınızı iktidara gelince karşılayacağım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum" diyerek zincir marketlerin sahiplerine gönderdiği bir mektup paylaştı.

"10 hayatta kalma ürünü"ne zam yapmayın!

20 Kasım'da gıda sektörü temsilcileriyle online toplantı yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı basın toplantısında "10 Hayatta Kalma Ürünü" için kış aylarında zam yapılmamasını istemişti. Kılıçdaroğlu, "un, yağ, bulgur, makarna, mercimek, yumurta peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzede ye zam yapmayın" demişti.

İktidara geldiğimizde zararınızı tazmin edeceğiz

Kılıçdaroğlu, zincir market sahiplerine gönderdiği mektupta ise "Bu talebin sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Sizden doğacak fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız" dedi.