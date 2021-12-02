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Gaziantep'te babasının işkence ettiği 1 aylık Cihan bebek öldü mü?

Gaziantep'te babasının işkence ettiği 1 aylık Cihan bebek öldü mü?

GAZİANTEP'te cani baba Yunus Göç’ün feci şekilde darbettiği 2 aylık oğlu Cihan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneden açıklama geldi…

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Gaziantep’te, babası Yunus Göç tarafından dövüldüğü görüntüler tüm Türkiyede infial yaratan 1 aylık Cihan bebek hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi süren Cian Bebeğin öldüğü iddia edildi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, iddiayı yalanladı. 

Sosyal medyadaki ‘Cihan bebek öldü’ iddiaları üzerine ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, iddiaları yalanlayarak bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Dr. Cengiz Bayram, Cihan bebeğin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Bebeğin tedavisi titizlikle sürüyor

“Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır.”

Yaşama yeniden gülümseyecek

“O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan Bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir.”

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