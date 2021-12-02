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Merkez Bankası'nda kritik toplantı

Merkez Bankası'nda kritik toplantı

Yerli ve yabancı yatırımcılar ile ekonomistler Merkez Bankası yöneticileriyle bir araya gelecek. Bu yılın son toplantısı; döviz piyasasına yapılan doğrudan müdahale ve Bakan Elvan'ın istifası gibi iki kritik ve sıcak gelişme sonrasına gerçekleşiyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün videokonferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya geliyor. Planlı takvimde yer alan yatırımcı toplantıları saat 14:00 ve 16:00 olarak iki grup şeklinde gerçekleşiyor. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantı saat 11:00'de, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantı ise 16:00 olarak planlandı.

Toplantılarda; yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli görüşmelerin yanı sıra katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi farklı konulardaki soruları yanıtlanıyor.

Bugünkü toplantıda da döviz piyasasına yapılan doğrudan müdahalenin ayrıntıları öğrenilmeye çalışılacak. Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası’nın 7 yıl sonra gelen ilk müdahalesinde işlem büyüklüğü spot ve vadeli piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 7 yıl aradan sonra piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Öte yandan isitifa eden Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Yatırımcı ve ekonomistler kulislerde konuşulan bu Kabine değişikliğini ve gerekçelerini de soracak.


Yatırımcı toplantılarında Merkez Bankası'nın yeni adımının yanı sıra enflasyon görünümü, yeni ekonomi politikası da konuşulan başlıklar arasında yer bulacak.

Bu nedenle piyasanın gözü toplantılardan yansıyanlarda olacak.

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