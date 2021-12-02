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Mansur Yavaş'tan MHP'ye 'tehdit' cevabı! Ülkücü diye belediyede çalıştırmayalım mı?

Mansur Yavaş'tan MHP'ye 'tehdit' cevabı! Ülkücü diye belediyede çalıştırmayalım mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş anmasıyla ilgili suçlayıp "Ülkücülerin nefesi ensesinde olacak" dediği Mansur Yavaş'tan cevap geldi. Yavaş, "Belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sarf ettiği sözler sonrasında Yavaş bir açıklama yaptı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

Yanlış yorumlanmasın diye etkinliğe katılmadım, çiçek de göndermedim

“Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım."

Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor ama...

"Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”

Ne olmuştu? Kavga nasıl başladı?

Bahçeli, Ankara'da, CHP'li Belediyeye ait olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş'i anma toplantısına ilişkin soru karşısında, Mansur Yavaş'ı tehdit edercesine sözler sarf etmişti.

Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” demişti.

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