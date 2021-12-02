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Kredisini ödeyemeyenlerin sayısında yüzde 127 artış!

Kredisini ödeyemeyenlerin sayısında yüzde 127 artış!

Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan tablolar, tüketici kredisini ödeyemeyenlerin sayısının, geçen yıla göre yüzde 127,2 artarak 788 bin 861 kişiye çıktığını gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu’nda” borcunu ödememiş kişi sayısına da yer verildi. Tabloya göre, geçen yılın ocak-temmuz döneminde tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı 347 bin 276’ydı. Bu yılın aynı döneminde tüketici kredilerini ödeyemeyenlerin sayısı 788 bin 861 kişiye çıktı. Artış yüzde 127.2 oldu.

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da 320 bin 889’dan 351 bin 161 kişiye çıktı. Artış yüzde 9.4 oldu. Tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartı borcunu ödeyememiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 73.2’lik artış ile 558 bin 319’dan 967 bin 136’ya çıktı.

Eylülde ise tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısında büyük artış oldu. Geçen yılın eylülünde 56 bin 987 olan tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı bu yılın eylülünde yüzde 101.5’lik artış ile 114 bin 805’e yükseldi. 

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