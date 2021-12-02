İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili bomba iddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

MERKEZ Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişimi önceden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Lütfi Elvan'ın istifasının ardından kulisleri hareketlendirecek bir iddia geldi.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Elvan'ın istifa edeceğini Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indirimi kararının hemen ardından yaptığı paylaşımla duyuran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni iddia geldi.

Devamı gelir! Ben asıl bombayı bekliyorum

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından İslam Memiş "Devamını bekliyorum" paylaşımı yaptı. Memiş bir süre sonra da "Ben asıl bombayı bekliyorum" tweeti attı.

Memiş'in bahsettiği 'Asıl bomba' kim?

İslam Memiş'in paylaşımı 'asıl bomba kim' sorusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda Anadolu Ajansı finans analisti de olan İslam Memiş, ekonomi yönetiminden aldığı kulislerle de öne çıkan bir isim. Memiş, kimin istifa edeceğini ya da görevden alınacağını tam olarak açıklamasa da kulislerde bazı isimler konuşulmaya başlandı.