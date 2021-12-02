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Antalya'da kadın cinayeti! Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı

Antalya'da kadın cinayeti! Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıda, Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı.

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Yine bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Cinayet, dün saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mustafa Ayata ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kurusıkıdan bozma tabanca kullandı

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mustafa Ayata, eski eşine ateş etti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Biri 2 biri 4 yaşındaki iki çocuğu varmış

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Hayriye Alkutay’ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

Mustafa Ayata'nın ise Bursa’da bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Annenin feryatları yürekleri dağladı
Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılana genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu. Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

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