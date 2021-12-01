Türkiye 1 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 516 bin 813'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Aralık 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 113 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Virüsler gribe yol açan Influenza'daki gibi zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın" değerlendirmesinde bulundu.