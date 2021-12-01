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Mardin'de keşfedilen böceğe eski bakanın adı verildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mardin'de keşfedilen böceğe eski bakanın adı verildi

MARDİN'in Ömerli ilçesinde Türk bilim insanları tarafından yeni bir böcek türü keşfedildi. Böceğe Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bitki korumacılarından, zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından ve 1950'lerde Tarım Bakanlığı yapmış merhum Nihat Şevket İyriboz'un isminden esinlenilerek 'Phytocoris İyribozi' adı verildi.

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ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Çerçi'nin ortak çalışmasıyla Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde yeni bir böcek türü keşfedildi. Bölgedeki kiraz bahçelerinden topladığı örnekleri inceleyen Prof. Dr. Özgen, yarım kanatlılar takımından bitki tahtakuruları familyasında yer alan 'Phytocoris' cinsine ait yeni bir tür saptadı.

Keşfedilen böceğe eski bakanın adı verildi

Barış Çerçi tarafından tanımlanan türe Prof. Dr. Serdar Tezcan'ın önerisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bitki korumacılarından, zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından ve 1950'lerde Tarım Bakanlığı yapmış merhum Nihat Şevket İyriboz'un adı verildi. Yeni türün ismi 'Phytocoris İyribozi' oldu. Phytocoris İyribozi ile ilgili yayın geçen ay Zoology in the Middle East dergisinde yer aldı. Böcek türünün örneklerinin İzmir'deki Lodos Entomoloji Müzesinde (LEMT) saklandığı belirtildi. Yeni türün beslenme davranışları da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, "Bu yeni bir tür, dünyada ilk defa tespit edildi, Mardin'in Ömerli ilçesinde kiraz bahçelerinde bulundu. Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Türün erkeği ve dişisi İzmir Lodos Entomoloji Müzesinde saklanıyor. Bu türün bizim için en onur verici yönü ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi. Bu türün yayını Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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