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Gaziantep'te babasının dövdüğü bebeğin son durumu ne?

Gaziantep'te babasının dövdüğü bebeğin son durumu ne?

Gaziantep'te ağladığı için babası tarafından dövülen 2 aylık bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bebeğin doktoru İsmail Demir, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darp edildiği görüntüler Türkiye'nin gündemine düştü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Demir, “Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek" dedi.

Yoğun bakımdan çıkabilecek düzeyde değil

Şiddet mağduru bebeğin annesi tarafından beslendiğini de anlatan Demir, "Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu” diye konuştu.

Vali bilgi aldı

Öte yandan Vali Davut Gül de öğle saatlerinde hastaneye gelerek bebeğin sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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