Yeni aşıya gerek var mı? DSÖ'den Omicron varyantı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tespit edilen yeni Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. DSÖ, yeni corona virüs aşısına gerek olmadığını, mevcut aşılarda yapılacak küçük ayarlamaların yeterli olabileceğini belirtti. Örgüt, şu ana kadar 24 ülkede Omicron varyantı vakası tespit edildiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyayı alarm durumuna geçiren yeni varyant ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. DSÖ, Omicron varyantının ortaya çıkışının tetikte olunması gerektiğini yeniden gösterdiğini söyledi. Örgüt, halihazırda tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hafif seyrettiğini ve ciddi vakanın olmadığını bildirdi.

Aşı olmuş kişiler de dahil olmak üzere, maske takmanın ve hijyenin önemine dikkat çekildi.

Mevcut aşılar etkili olur mu?

NTV'de yer alan habere göre aşılar ile ilgili de konuşan Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının aşıların etkinliğini azalttığını söylemek için herhangi bir kanıt olmadığını aktardı.

DSÖ, yeni corona virüs aşısına gerek olmadığını, mevcut aşılarda yapılacak küçük ayarlamaların yeterli olabileceğini belirtti.

Omicron varyantı ile birlikte tanımlanan 40’tan fazla farklı mutasyon olduğunu söyleyen DSÖ, Avrupa’nın halihazırda pandeminin merkez üssü olduğunun altını çizdi.