Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yakarak öldürdü

TÜRKİYE Gaziantep'te 3 aylık bebeğin öz babası tarafından dövülerek komaya sokulmasının dehşetini yaşarken bir vahşet haberi de Yozgat'tan geldi. Yozgat'ın Çandır ilçesinde 25 yaşındaki anne, bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra da sobada yakarak öldürdü.

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Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Komşuları tarafından psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Önce bıçakladı sonra yanan sobaya attı

Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.

Bebeğin kısmen yanan cesedi sobadan çıkarıldı

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bir çocuğu daha varmış

Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.