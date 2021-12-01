BIST 1.877
DOLAR 13,44
EURO 15,29
ALTIN 768,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yakarak öldürdü

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra sobada yakarak öldürdü

TÜRKİYE Gaziantep'te 3 aylık bebeğin öz babası tarafından dövülerek komaya sokulmasının dehşetini yaşarken bir vahşet haberi de Yozgat'tan geldi. Yozgat'ın Çandır ilçesinde 25 yaşındaki anne, bir aylık bebeğini önce bıçakladı sonra da sobada yakarak öldürdü.

Abone ol

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Komşuları tarafından psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Önce bıçakladı sonra yanan sobaya attı

Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.

Bebeğin kısmen yanan cesedi sobadan çıkarıldı

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bir çocuğu daha varmış

Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı Valisi: Aşılama sayılarımız yerlerde sürünüyor
Çankırı Valisi: Aşılama sayılarımız yerlerde sürünüyor
Vedat Bilgin kimdir aslen nereli kaç yaşında Vedat Bilgin ailesi
Vedat Bilgin kimdir aslen nereli kaç yaşında Vedat Bilgin ailesi
OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber
Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber
Pratisyen doktorlar 2022'de kaç para zam alacak yeni maaşlar ne kadar?
Pratisyen doktorlar 2022'de kaç para zam alacak yeni maaşlar ne kadar?
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın tek sebebi...
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın tek sebebi...
Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi esnaf intihar etti!
Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi esnaf intihar etti!
Ali Babacan iddialı konuştu: Bu krizden 6 ayda çıkarız
Ali Babacan iddialı konuştu: Bu krizden 6 ayda çıkarız
AK Partili Özhaseki’den Akşener’e cevap: Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş
AK Partili Özhaseki’den Akşener’e cevap: Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş
Asgari ücret görüşmeleri başladı Vedat Bilgin anket sonuçlarını paylaştı dikkat çeken rakamlar
Asgari ücret görüşmeleri başladı Vedat Bilgin anket sonuçlarını paylaştı dikkat çeken rakamlar