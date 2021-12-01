Hemşire maaşları 2022 zam geldi kaç para olacak yeni maaşlar

Milyonlarca sağlık çalışanını sevindiren haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Bu açıklamanın ardından sağlık çalışanlarının 2022 maaşları merak konusu oldu. Peki uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne 2022 yılında ne kadar olacak:

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Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği müjdeli zam haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Bu açıklamanın ardından doktor, hemşire, Pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimlerinin 2022 zamlı maaşları kaç para olacak araştırması başladı. Peki 2022 yılında doktor maaşları derecesine göre en düşük- en yüksek ne kadar olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti. Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi.

Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne olacak: Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diye konuştu.

2021 yılında doktor maaşları ne kadardı:

2021 Pratisyen Hekim Maaşı

Hekimliğin herhangi bir branşında uzmanlık kazanmamış olan ancak hekimlik mesleğini icra eden doktorlara pratisyen hekim denir. Uzman olmayan doktorlar olarak tıp sektöründe değerlendirilen pratisyen hekimler, görev aldıkları bölgelere ve görev sürelerine göre maaş alırlar. Pratisyen hekimlerin Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde meslek hayatlarını sürdürebilmeleri mümkün olur. 2021 pratisyen hekim maaşı minimum 7.000 TL olarak belirlenmiş olup, bölgeden bölgeye ve görev süresine göre bu ücrette artış görülebilir. 2021 yılı için pratisyenlerin bölgelere göre alacakları maaşlar;

-Pratisyen Hekim 1. Bölge 7.000 TL

-Pratisyen Hekim 2. Bölge 7.150 TL

-Pratisyen Hekim 3. Bölge 7.250 TL

-Pratisyen Hekim 4. Bölge 7.400 TL

-Pratisyen Hekim 5. Bölge 7.500 TL

-Pratisyen Hekim 6.Bölge 7.700 TL

-Pratisyen Hekim 7. Bölge 7.950 TL olarak belirlenmiştir.

2021 Uzman Doktor Maaşı

Profesörlerin bir alt kadrosunda çalışan uzman doktorlar, bir alanda uzmanlaşmış ve bu konuda cerrahi işlem yapabilen doktorlardır. 2021 uzman doktor maaşı bu yıl için minimum 8.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücrete döner sermaye ya da nöbet ücreti dahil olmayıp, bu etmenlere maaşa ek olarak doktorun tercihi kapsamında verilmektedir. Uzman doktorların 2021 yılı içerisinde alacakları ücret kamu ve özel sektörde farklılık gösterir.