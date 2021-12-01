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Doktor maaşları 2022 kaç para olacak zamlı yeni maaş tablosu

Doktor maaşları 2022 kaç para olacak zamlı yeni maaş tablosu

Milyonlarca sağlık çalışanını sevindiren haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Bu açıklamanın ardından sağlık çalışanlarının 2022 maaşları merak konusu oldu. Peki uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne 2022 yılında ne kadar olacak:

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Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği müjdeli zam haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Bu açıklamanın ardından doktor, hemşire, Pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimlerinin 2022 zamlı maaşları kaç para olacak araştırması başladı. Peki 2022 yılında doktor maaşları derecesine göre en düşük- en yüksek ne kadar olacak? 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti. Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi.

Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne olacak: Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

 Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diye konuştu.

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