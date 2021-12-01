Dünya'ya asteroit çarpacak mı? Türkiye Uzay Ajansı açıkladı

Dünya'nın bir asteroit tarafından tehdit altında olduğu dedikodularına açıklık getirildi. TUA, asteroidin Dünya'nın 4.5 milyon kilometre yakınından geçeceğini duyurdu.

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Son günlerde 2018 AH adlı dev asteroidin bu ay sonunda Dünya'ya yaklaşacağı ve çarpacağına dair endişeler bilim dünyasının gündeminde. Bazı bilim insanları, söz konusu gök cisiminin Dünya'ya çarpması durumunda büyük çapta insani ve maddi yıkımla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise söylentilere son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu.

'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?' başlığıyla yapılan açıklamada, küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitlerin son derece nadir olduğu kaydedildi.