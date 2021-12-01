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Afyonkarahisar'da 'damsız girilmez' kavgası! Kurşun yağdırıp delik deşik etti

Afyonkarahisar'da 'damsız girilmez' kavgası! Kurşun yağdırıp delik deşik etti

AFYONKARAHİSAR’da geçtiğimiz günlerde hasta bir çocuğa yardım skandalı ile gündeme gelen alkollü eğlence merkezinde "Damsız girilmez" tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 mekan çalışanının ise kabarık bir sabıka kayıtları olduğu ortaya çıktı.

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Olay, kent merkezinde Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 4. kilometresi üzerindeki bir alkollü eğlence merkezinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. isimli şahsa ait iş yerine gelen Süleyman E. (32) ve Salih K. (23), alkol almak için içeri girmek istedi. İddiaya göre mekanda güvenlik görevlisi olan E.B.K. (23), M.D. (26) ve A.C.K. (24) ile içeri girmek isteyen Süleyman E. ve Salih K. arasında "Damsız girilmez" sözleri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden pompalı tüfeği alan güvenlik görevlileri, geldikleri 03 AAD 557 plakalı otomobile binmek üzereyken Süleyman E. ve Salih K.’nın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Süleyman E. göğüs, karın, bacak ve kasık kısımlarından vurulurken, Salik K. ise sağ kolu ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Üzerine kurşun yağdırılan otomobil delik deşik oldu
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Ekipler, üzerine kurşun yağdırılan otomobilin arka kısmının saçmalardan dolayı adeta delik deşik olduğunu belirledi. Olay yerinde 5 adet de boş kartuş bulundu.

Olayı gerçekleştirilen şahısların kabarık suç kayıtları dikkat çekti
Yaşanan silahlı kavga sonrası bir adet suç kaydı bulunan E.B.K., 3 adet suç kaydı bulunan M.D. (26) ve 4 adet suç kaydı bulunan A.C.K. ile iş yeri sahibi H.B. polis tarafından gözaltına alındı. H.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
Öte yandan, söz konusu iş yeri geçtiğimiz günlerde kentte hasta olan küçük bir çocuğa yardım adı altında yaptığı alkollü eğlence skandalı ile gündeme gelmişti.

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