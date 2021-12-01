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Faciadan dönüldü kaya parçaları arabanın üzerine düştü

Faciadan dönüldü kaya parçaları arabanın üzerine düştü

Zonguldak’ın Terakki Mahallesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelanda, park halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçaları düştü. Kazada yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan yaşandı.

Meydana gelen heyelanda kopan kaya parçaları, park halindeki 67 ABD 566 plakalı Ford marka aracın üzerine düştü. Şans eseri heyelanda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Olayı anlatan Tuncay Koçaklı, "Hemen karşıda oturuyorum. Dün akşam hava şartları çok kötüydü. Gürültü oldu. Bir baktık araba mahvolmuş. Bahçeden, evin altından kaya parçaları geldi" diye konuştu.

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