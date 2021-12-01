Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğretmenlere kariyer geliyor 1000 lira 2000 lira artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şûrası'na katıldı. Öğretmenlik Meslek Yasası detaylarını açıklayan Erdoğan 'uzman öğretmenlik' 'baş öğretmenlik' gibi derecelerin geldiğini ve 1000-2000 lira maaş artışı alacaklarını duyurdu. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımının da kalkacağı açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "en yüksek danışma kurulu" olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitime verdikleri önem için "Hazırladığımız tüm bütçelerde en yüksek payı eğitime ayırdık." dedi. Öğretmenlik Meslek Yasası'nın detaylarını duyuran Erdoğan, öğretmenliğin kariyer mesleği haline geleceğini ve sözleşmeli öğretmenliğin kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu şura, herkes için faydalı ve verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olmuştur. Şura sonuçlarının güçlü Türkiye yolunda bizlere rehberlik edeceğine inanıyorum. İletişim imkanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim tarihi bir değişim yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sadece son iki yılda şahit olduklarımız bize bu gerçeği hatırlattı. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizin kesintiye uğramasına izin vermedik.

Eğitim öğretim meselemize çok daha geniş ve çok daha vizyoner yaklaşmamız gerektiğini biliyorum. Günümüzün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kaymasına mani olamayız.

Bugün artık isteyen her öğrencimiz mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim ve peygamberimizin hayatını öğrenebiliyor.

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak ailelerimizi büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Artık velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor. Yardımcı kaynak meselesini de çözüme kavuşturuyoruz. Artık bakanlığımız tarafından hazırlanıyor ve ücretsiz şekilde sunuyoruz.

Okul öncesini de arttırıyoruz. Okul öncesi eğitim kurumlarını daha da arttırmayı hedefliyoruz.

Attığımız diğer bir adım da kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerinin kaldırılmasıdır. Sözde ilerici özde faşist kesimin hışmına uğrayanlar kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur. İkna odaları utanç vesikalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.

2002 yılında 18-22 yaş yüzde 22,4 kızların ise yüzde 19,7 idi. Bugün yüzde 40,5 yüzde 46,3 düzeyine yükselmiştir. Bizim iktidarımız döneminde kızlar eğitimden faydalanmaya başlamıştır. Rabbime hamd ediyorum.

Kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken bugün bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Artık öğretmenler odasından, barolardan siyasete kadar kadınlar daha çok temsil edilmektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Meclis'e sunacağız

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imizin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimiz meslek kanuna kavuşacak. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi hakları da netleştiriyoruz.

Uzman öğretmenlik - Baş öğretmenlik geliyor Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır. (Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenler bu sınavdan muaf tutulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.

Ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.

İstiyorum ki orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler müdür olsunlar.