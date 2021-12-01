BIST 1.875
DOLAR 13,42
EURO 15,27
ALTIN 765,72
HABER /  GÜNCEL

Ali Erbaş: DEAŞ FETÖ gibi örgütlere karşı dikkatli olmalıyız

Ali Erbaş: DEAŞ FETÖ gibi örgütlere karşı dikkatli olmalıyız

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gelinen bu noktada DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine, radikal akımlara karşı gerçekten dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Nauryzbay Taganuly Otpenov, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldi. İkili görüşme sonrası iş birliğini arttırma ve geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

Programda konuşan Erbaş, Otpenov ile Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar için iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, "Zor zamanlardan geçiyoruz. En kutsal değerlerimize dil uzatılıyor. Barış dini olan İslam, terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası, bu saldırılar karşısında maalesef birlik gösteremiyor. İslam dünyasını ilgilendiren temel konularda samimi bir çaba içerisinde olan Türkiye'ye karşı, takınılan bazı hasmane tutumlar da doğrusu ortadadır. Gelinen bu noktada DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine, radikal akımlara karşı gerçekten dikkatli olmak zorundayız. Bölgemiz gerçekleriyle ve İslam anlayışımızla uyumlu olmayan bu örgütlerin ve radikal akımların Kazakistan'da az da olsa zemin bulmasına ne Kazakistan'da ne Türkiye'de müsaade etmemeliyiz" dedi.

Kazak öğrencilerin eğitim kontenjanını arttırdık

Kazak öğrencilerin Türkiye'de din eğitimi almak istemeleri üzerine kontenjan arttırdıklarını belirten Erbaş, "İslam-kültür medeniyetinde özel bir yeri olan Kazakistan'da, sosyalist bir rejimin meydana getirdiği tahribatın ardından dini idare başkanlığı olarak büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Zor günler yaşadınız. Ne mutlu ki, bugün dini idare başkanlığı Kazakistan'ın en ücra köşelerindeki kardeşlerimize uzanabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, baskıya aldırış etmeyen, öz güvenli bir kurum haline geldi. Ne mutlu ki; bu konuda sizlerle, bugün de bu iş birliği protokolünü inşallah imzalamış olacağız" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak zamlı yeni maaş tablosu
Doktor maaşları 2022 kaç para olacak zamlı yeni maaş tablosu
Afyonkarahisar'da 'damsız girilmez' kavgası! Kurşun yağdırıp delik deşik etti
Afyonkarahisar'da 'damsız girilmez' kavgası! Kurşun yağdırıp delik deşik etti
13 yıllık birikimini saniyeler içinde kaybetti
13 yıllık birikimini saniyeler içinde kaybetti
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile kaç para olacak yeni zam
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile kaç para olacak yeni zam
Yolcu seçmekten aracı bağlanan taksicinin savunması 'pes' dedirtti
Yolcu seçmekten aracı bağlanan taksicinin savunması 'pes' dedirtti
LC Waikiki'den yatırım Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrikanın temeli atıldı
LC Waikiki'den yatırım Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrikanın temeli atıldı
3600 ek gösterge imam maaşlarını nasıl etkileyecek kaç para olacak?
3600 ek gösterge imam maaşlarını nasıl etkileyecek kaç para olacak?
Bakan Mahmut Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e sunulacak
Bakan Mahmut Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğretmenlere kariyer geliyor 1000 lira 2000 lira artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Öğretmenlere kariyer geliyor 1000 lira 2000 lira artış
Dünya'ya asteroit çarpacak mı? Türkiye Uzay Ajansı açıkladı
Dünya'ya asteroit çarpacak mı? Türkiye Uzay Ajansı açıkladı